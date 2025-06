Homem é confundido com ladrão ao tentar abrir seu próprio carro em SP Vídeo nas redes sociais gerou críticas antes de esclarecimento do dono do veículo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 12h29 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h29 ) twitter

Homem é flagrado tentando arrombar o próprio carro em SP e esclarece mal-entendido

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou um homem no estacionamento de uma lanchonete em Itaquera, na zona leste de São Paulo, tentando abrir o porta-malas de um carro com uma ferramenta. As imagens geraram especulações e críticas, com muitos acusando o homem de tentativa de roubo.

O homem no vídeo é Anderson Roberto, proprietário do veículo. Ele explicou que acidentalmente trancou o carro com a chave no contato. Para resolver a situação, Anderson seguiu instruções de um vídeo online usando um garfo para abrir o carro. Após o incidente, ele enfrentou ofensas nas redes sociais, mas esclareceu o mal-entendido ao retornar ao local com documentos que comprovavam ser o dono do carro.

Anderson expressou seu desconforto com a situação e a repercussão negativa. Ele enfatizou sua honestidade e pediu que as pessoas evitem julgamentos precipitados. Após o esclarecimento, o vídeo foi removido das redes sociais, mas sem um pedido formal de desculpas. Anderson espera que o incidente sirva como alerta sobre a importância de verificar os fatos antes de fazer acusações.

Assista ao vídeo - Homem é flagrado tentando arrombar o próprio carro em SP e esclarece mal-entendido

