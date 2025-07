Homem é encontrado morto em apartamento no centro de São Paulo Imagens mostram suspeito saindo com pertences da vítima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h28 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h28 ) twitter

Imagens mostram suspeito saindo de prédio de homem foi encontrado morto no centro de SP

Raphael Lagares, de 32 anos, foi encontrado morto em seu apartamento próximo à Praça da República, no centro de São Paulo.

Câmeras de segurança registraram um homem saindo do prédio com uma mala cheia de objetos de Raphael após ter entrado no edifício junto com ele.

A Polícia Civil está analisando as imagens para identificar o suspeito, que ainda não foi localizado.

Testemunhas relataram que Raphael costumava voltar da balada acompanhado e já havia sido vítima de furto anteriormente. Ele era vendedor e se mudou para uma loja no centro para ficar mais próximo de sua residência.

O corpo de Raphael apresentava sinais de agressão, incluindo facadas no tórax, pescoço e costas. A polícia investiga como o suspeito conseguiu deixar o prédio sem ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial do edifício. O caso foi registrado como homicídio e a investigação continua em andamento.

Assista ao vídeo - Imagens mostram suspeito saindo de prédio onde homem foi encontrado morto no centro de SP

