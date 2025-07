Homem é preso após esfaquear companheira no Aeroporto de Brasília Crime ocorreu no mezanino do aeroporto durante a madrugada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é esfaqueada pelo companheiro no mezanino do aeroporto de Brasília

Um homem de 42 anos foi detido após esfaquear sua companheira de 44 anos no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília durante a madrugada. O casal, que vive em situação de rua, teve uma discussão antes do ataque.

O homem chegou a procurar ajuda do Corpo de Bombeiros, mas recusou-se a ir ao hospital e, posteriormente, atacou a mulher com facadas no pescoço, peito e mãos. Ela foi socorrida e seu estado é considerado estável.

O agressor já era conhecido da polícia por um incidente similar em junho no mesmo local e agora responderá por tentativa de feminicídio. A administração do aeroporto informou que sua área pública é frequentemente usada como abrigo por pessoas em situação de rua.

Assista ao vídeo - Mulher é esfaqueada pelo companheiro no mezanino do aeroporto de Brasília

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!