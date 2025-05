Homem é preso após tentativa frustrada de roubo na Avenida 9 de Julho, em São Paulo Criminoso foi detido por policial civil e reconhecido por vítima em delegacia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h31 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h31 ) twitter

Bandido é atropelado e preso após tentar roubar celular de motorista em avenida de São Paulo

Um homem foi preso após tentar roubar um carro na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. O motorista do veículo não cedeu ao pedido do assaltante, que acabou colidindo com outro carro no cruzamento. Um policial civil à paisana interveio e deu voz de prisão ao suspeito após ele disparar para o alto.

O suspeito foi levado a um hospital para atendimento e, posteriormente, à delegacia. Lá, uma idosa o identificou como o responsável pelo roubo de sua aliança pouco antes do incidente.

O policial civil recebeu elogios por sua rápida atuação, enquanto o criminoso aguarda as medidas judiciais cabíveis.

