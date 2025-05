Homem engana criança e furta videogame na zona leste de São Paulo Indivíduo se passou por uma pessoa prestativa e convenceu menino a levá-lo para casa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 12h39 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h39 ) twitter

Homem engana menino de 9 anos e rouba videogame recém-comprado

Um homem se passou por uma pessoa disposta a ajudar para enganar um menino de 9 anos e furtar um videogame no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo. Ele prometeu atualizar o equipamento e convenceu a criança a levá-lo até sua residência. Câmeras de segurança registraram o ocorrido, e outras pessoas relataram ter sido vítimas de golpes semelhantes.

O criminoso, usando boné vermelho, calça jeans e camiseta, foi visto andando pelo bairro até encontrar o menino. Durante a conversa, ele descobriu que o garoto tinha um videogame em casa e, após pedir um copo de água, subtraiu o aparelho. O menino foi enganado com a desculpa de que seu pai estava chamando, permitindo a fuga do homem.

A mãe do garoto, que prefere permanecer anônima, expressou indignação com a situação e compartilhou imagens do suspeito nas redes sociais. Ela espera que o responsável seja encontrado para evitar que outras crianças sejam lesadas. O prejuízo do roubo foi de R$ 1.800, além da decepção por perder um presente de aniversário recente.

Assista em vídeo - Homem engana menino de 9 anos e rouba videogame recém-comprado

