Homem invade casa e mantem filhos da ex-companheira reféns Agressor inconformado com separação é contido por parentes antes da chegada policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h12 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h12 )

Homem não aceita fim do relacionamento e faz filhos da ex-companheira reféns

Um homem invadiu a casa da família de sua ex-companheira em São Paulo e manteve os filhos dela, de 3 e 7 anos, e uma sobrinha de 16 anos como reféns.

Armado com uma faca de cozinha, ele ameaçou as crianças na tentativa de atingir a ex-parceira após não aceitar o término do relacionamento.

A mãe das crianças estava voltando do trabalho quando foi alertada pela sobrinha sobre a invasão. Ela encontrou guardas civis municipais no caminho e pediu ajuda. Quando as equipes chegaram ao local, o agressor já havia sido imobilizado pelos parentes das vítimas.

A adolescente sofreu ferimentos durante o incidente, mas não teve lesões graves. O agressor foi preso em flagrante pela polícia e levado à delegacia. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher.

