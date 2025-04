Homem mata a mãe após discussão sobre venda de casa em São Paulo Crime ocorreu após desentendimento sobre venda de imóvel e presença da namorada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h44 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h44 ) twitter

Homem mata a mãe de 75 anos após discussão por causa da venda de casa

Um homem de 54 anos é acusado de assassinar sua mãe, de 75 anos, em São Paulo. O crime teria sido motivado por uma disputa sobre a venda da casa onde ambos viviam e a presença da namorada do suspeito no local. Durante uma discussão que evoluiu para agressões físicas, Francisco agrediu a mãe com socos e chutes, culminando com um golpe na cabeça usando uma mesa.

Testemunhas relataram que a relação entre mãe e filho era conturbada, especialmente após a chegada da namorada do filho à residência. Após o crime, Francisco confessou à filha o que havia feito, sem demonstrar arrependimento. A filha denunciou o pai às autoridades.

Francisco já possuía antecedentes criminais por roubo, furto e feminicídio anterior. A polícia acredita que essa não foi a primeira vez que ele agrediu a mãe.

