Homem mata comerciante após descobrir que nota que furtou era falsa Claudenir Ferreira foi preso após ser identificado por câmeras de segurança em São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h02 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h02 )

Homem mata comerciante após descobrir que nota que furtou era falsa

Claudenir Ferreira, conhecido como Nenê, foi preso em São Paulo por um crime brutal ocorrido no ano anterior. Durante a madrugada, ele invadiu um comércio no centro da cidade e furtou dinheiro do caixa. Entre as cédulas, havia uma nota falsa. Ao tentar usar essa nota para comprar drogas, Claudenir foi agredido pelos traficantes.

Em busca de vingança, ele voltou ao estabelecimento no dia seguinte, esperou o local fechar e jogou líquido inflamável no comerciante, incendiando-o. A vítima foi hospitalizada em estado grave e faleceu três meses depois devido aos ferimentos.

Claudenir estava foragido desde então, mas foi capturado após ser identificado por câmeras de reconhecimento facial do sistema Smart Sampa. Durante o interrogatório na delegacia, ele apresentou uma versão dos fatos considerada ilógica e optou por permanecer em silêncio após ser alertado sobre seu direito.

Assista ao vídeo - Homem mata comerciante após descobrir que nota que furtou era falsa

