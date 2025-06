Homem preso por furtar picanha e ostentar em vídeo nas redes sociais Churrasco planejado com carnes furtadas é cancelado pela polícia Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h34 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h34 ) twitter

Homem é preso após ostentar picanha roubada nas redes sociais

Um homem foi preso em Quatro Barras (PR) após ser flagrado roubando uma peça de picanha, um contra-filé e um conhaque em um supermercado. Ele utilizou uma cesta para disfarçar e escondeu os itens dentro das roupas. No dia seguinte, ele voltou ao local para realizar outro furto.

As ações do suspeito foram descobertas quando a polícia teve acesso a vídeos gravados no supermercado. A polícia localizou o homem na casa de um amigo que estava filmando a preparação de um churrasco com as carnes furtadas.

Ambos foram levados à delegacia. O suspeito já estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. O churrasco foi cancelado após a intervenção policial.

