Homem reage com tiros após agressão em bar de Minas Gerais Confronto em Várzea da Palma leva a investigação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 11h03 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h03 )

Homem é baleado após agredir esposa de atirador em bar de Minas Gerais

Em Várzea da Palma, Minas Gerais, um homem foi baleado após agredir a esposa de outro frequentador de um bar. Testemunhas relataram que o atirador tentou intervir na situação e, ao ser agredido pelo agressor, reagiu disparando contra ele.

A polícia investiga as motivações por trás do confronto entre o atirador, o agressor e a mulher envolvida no incidente.

O evento deixou várias pessoas no local perplexas enquanto as autoridades buscam esclarecer os detalhes do ocorrido.

