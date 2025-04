Homem tenta incendiar casa do ex-namorado em São Bernardo do Campo Idosa perdoa dívida para conter agressor, mas ameaças persistem Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h19 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h19 ) twitter

Homem tenta incendiar a casa onde o ex-namorado vive com a avó na Grande São Paulo

Um homem tentou incendiar a casa onde seu ex-namorado vive com a avó em São Bernardo do Campo (SP), após uma discussão em um bar. Durante o ataque, Matheus depredou a residência e ameaçou a vida da idosa de 77 anos que estava no local.

Valdice, avó de Felipe, já havia tentado resolver conflitos anteriores perdoando uma dívida de Matheus na esperança de evitar novos confrontos. Apesar disso, as ameaças continuaram.

A Secretaria de Segurança Pública está investigando o caso e já solicitou medidas protetivas para proteger as vítimas. Felipe busca justiça e deseja garantir a segurança de sua avó.

