Homem vira porteiro para matar ex-companheira em São Paulo Marcela foi morta no dia de seu aniversário apesar de medidas protetivas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 11h56 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h56 )

Homem vira porteiro e mata ex-namorada em condomínio de SP

Marcela, uma jovem de 20 anos, foi assassinada por seu ex-companheiro Mateus, de 27 anos, no condomínio onde morava em São Paulo. Mateus se mudou para perto dela e conseguiu um emprego como porteiro no mesmo prédio, parte de um plano premeditado. Apesar de duas medidas protetivas contra ele por violência doméstica, Mateus atacou Marcela com uma faca na entrada do prédio no dia de seu aniversário. A agressão ocorreu na frente da filha pequena de Marcela. Após quatro dias internada devido aos ferimentos, Marcela não resistiu.

Após o crime, Mateus tentou se esconder no condomínio, mas foi denunciado pelos vizinhos e preso pela polícia. O caso gerou grande comoção entre familiares e amigos, levantando preocupações sobre a segurança das vítimas de violência doméstica.

