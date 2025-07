Idosa de 88 anos morre atropelada por carro-forte em São Paulo Família busca respostas enquanto polícia investiga acidente fatal em Higienópolis Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h05 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h05 ) twitter

Mulher de 88 anos morre atropelada por carro-forte em São Paulo

Uma mulher de 88 anos morreu após ser atropelada por um carro-forte em Higienópolis, região central de São Paulo. A polícia está investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer como o acidente ocorreu.

O incidente aconteceu enquanto a idosa passava pela área e foi atingida pelo veículo blindado. A família da vítima aguarda explicações sobre o ocorrido e está em busca de respostas. Leia abaixo a nota emitida pela empresa de carro-forte:

“A Brink’s lamenta profundamente o trágico acidente envolvendo um de seus veículos, que infelizmente resultou em uma vítima fatal. Expressamos nossa solidariedade e apoio à família neste momento de grande tristeza.

Estamos colaborando plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para a apuração dos fatos. A Brink’s reforça seu compromisso em oferecer suporte à família, respeitando os trâmites legais e éticos."

