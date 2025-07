Idosa morre após carro ser esmagado por caminhão em rodovia no Rio Grande do Sul Neta da mulher de 67 anos ficou ferida e precisou ser levada para hospital Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h46 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h46 ) twitter

Uma mulher de 67 anos morreu após o veículo em que ela estava ser atingido por um caminhão na BR-153, na altura de Erechim (RS). A neta dela foi levada ao hospital com ferimentos, mas o estado de saúde dela não foi divulgado.

As câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que está sob investigação pela Polícia Rodoviária Federal para determinar as circunstâncias exatas.

O motorista do caminhão, de 38 anos, não sofreu ferimentos. As identidades das vítimas não foram divulgadas pelas autoridades.

