Idoso de 81 anos é atropelado em faixa de pedestres na zona sul de SP Acidente no cruzamento de ruas levanta preocupações sobre segurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h22 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h22 )

Idoso é atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres no Bosque da Saúde, zona sul de SP

Um homem de 81 anos foi atingido por um veículo enquanto atravessava a faixa de pedestres em um cruzamento do Bosque da Saúde, na zona sul de São Paulo. Ele sofreu ferimentos graves e perda temporária de memória após o impacto.

Após o incidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) declarou que irá implementar uma rotatória no local para minimizar o risco de futuros acidentes. A instalação está prevista para ser concluída até o final de julho. O cruzamento possui nova sinalização e um semáforo pisca-pisca; no entanto, colisões ainda ocorrem com frequência.

O veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa e estava equipado com uma escada sobre o teto, indicando que se tratava de um carro de serviço. As autoridades estão trabalhando para identificar o motorista responsável pelo atropelamento. Enquanto isso, a população local aguarda ansiosamente por melhorias nas vias para evitar novas tragédias.

Assista ao vídeo - Idoso é atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres no Bosque da Saúde, zona sul de SP

