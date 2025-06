Idoso é arrastado por assaltantes durante roubo no Rio de Janeiro Vítima passeava com cães quando foi atacada por criminosos em moto Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 10h52 (Atualizado em 18/06/2025 - 10h52 ) twitter

Criminosos arrastam idoso durante assalto no Rio de Janeiro

Um idoso foi vítima de assalto enquanto passeava com seus cachorros no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens em uma moto se aproximaram e um deles tentou roubar o celular da vítima. Ao resistir, o idoso acabou sendo arrastado por vários metros.

O caso ocorreu em uma área frequentada por pessoas que costumam passear com seus animais de estimação. A violência do crime chamou atenção para a necessidade de maior policiamento nessas regiões, refletindo uma preocupação crescente com a segurança pública em locais de grande circulação.

