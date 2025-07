Incêndio criminoso destrói carro em condomínio na Zona Norte de SP Polícia investiga ato intencional registrado por câmeras de segurança Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h43 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é flagrado incendiando carro em Santana, na zona norte de SP

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança incendiando um carro no estacionamento de um condomínio no bairro de Santana, zona norte de São Paulo. O ato ocorreu durante a madrugada e já está sob investigação da Polícia Civil. As imagens mostram o suspeito entrando na garagem e utilizando gasolina para atear fogo ao veículo, que ficou completamente destruído.

O dono do carro foi surpreendido pelo incêndio ao perceber fumaça e avistar seu veículo em chamas. Assustado com o ocorrido, ele procura entender o motivo do ataque e já registrou um boletim de ocorrência. As imagens das câmeras do condomínio e de prédios vizinhos estão auxiliando nas investigações para identificar o responsável pelo incêndio.

A secretaria de segurança pública de São Paulo confirmou que está analisando as filmagens na tentativa de identificar o homem que realizou o ataque e esclarecer se houve alguma motivação ou envolvimento de outras pessoas. Moradores do condomínio, que também estão preocupados com a segurança, esperam que a investigação esclareça o ocorrido e garanta a prisão do suspeito.

Assista ao vídeo - Homem é flagrado incendiando carro em Santana, na zona norte de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!