Incêndio em apartamento no Ipiranga mobiliza Corpo de Bombeiros Morador ferido é levado para atendimento após incêndio na zona sul de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 10h55 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio atinge apartamento no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Um incêndio atingiu um apartamento na Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e realizar uma varredura no local para garantir a segurança dos moradores.

Os bombeiros evacuaram preventivamente os moradores do condomínio enquanto trabalhavam para dissipar a fumaça e verificar possíveis danos estruturais.

Um morador sofreu ferimentos e foi atendido pelas equipes de resgate. As causas do incêndio ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.

Assista em vídeo - Incêndio atinge apartamento no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!