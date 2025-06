Homem é baleado após agredir esposa de atirador em bar de Minas Gerais

Um homem foi baleado após agredir a esposa do atirador em um bar em Várzea da Palma (MG) Testemunhas relataram que o atirador se aproximou para entender a situação e, ao receber um soco, sacou uma arma e disparou. A polícia investiga as circunstâncias que levaram à discussão entre os envolvidos.



