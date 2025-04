Incêndio em casa mobiliza bombeiros na zona oeste de São Paulo Helicóptero da RECORD acompanha ação de 13 viaturas no combate ao fogo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h59 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h59 ) twitter

Incêndio atinge casa na zona oeste de São Paulo

Um incêndio atingiu uma residência na zona oeste de São Paulo nesta terça-feira (22), mobilizando 13 viaturas do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. O helicóptero da RECORD registrou a operação dos bombeiros no local, destacando o esforço para evitar que o fogo se alastrasse para outras casas próximas.

Assista em vídeo - Incêndio atinge casa na zona oeste de São Paulo

