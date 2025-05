Incêndio em Pinheiros destrói apartamento e expõe falhas de segurança Moradora busca responsabilização por negligência do condomínio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h50 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h50 ) twitter

Mulher perde tudo após incêndio em apartamento e acusa condomínio de negligência

Um incêndio causado por um curto-circuito destruiu um apartamento em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.

A moradora Júlia perdeu todos os seus pertences e afirma que o sistema de combate ao fogo do condomínio falhou, pois os extintores não funcionaram e as mangueiras haviam sido removidas com autorização do condomínio.

O incêndio começou no quarto devido a um abajur que entrou em curto-circuito com a rede elétrica. As chamas se espalharam rapidamente pelo apartamento e danificaram outros dois andares do edifício.

Júlia tentou usar os extintores para conter o fogo, mas enfrentou problemas com os equipamentos.

‌



A empresa responsável pela manutenção dos dispositivos de segurança afirmou que a retirada das mangueiras foi autorizada pelo condomínio.

Agora, Júlia busca responsabilizar os envolvidos por possíveis negligências. Uma advogada consultada comentou que seria possível provar que os danos teriam sido menores se os equipamentos estivessem funcionando adequadamente.

‌



