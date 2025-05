Suspeito de assediar mulheres no trânsito é preso em São Paulo

Um motociclista foi preso em São Paulo por suspeita de assediar mulheres no trânsito. A Polícia Civil identificou o homem, cuja identidade não foi revelada, após denúncias e relatos nas redes sociais.



Ele utilizava uma moto branca e gestos obscenos, fingindo ser entregador com um uniforme e bag de aplicativo. A polícia apreendeu a moto, e o homem foi encontrado em casa.



As empresas ligadas ao uniforme e ao bag negaram qualquer vínculo com o suspeito, que nunca trabalhou com elas. O caso inclui ameaças com faca e perseguição de uma vítima por três quilômetros. .



