Incêndios simultâneos atingem São Paulo causando destruição Bombeiros combatem chamas no Campo Limpo, Osasco e Vila Prudente Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 29/07/2025 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Incêndios de grandes proporções atingem três regiões de São Paulo na manhã de terça-feira.

Bombeiros enfrentam dificuldades no Campo Limpo, onde chamas alastram-se por barracos.

Um homem sofre queimaduras em Osasco; na Vila Prudente, carros alegóricos são destruídos, mas sem vítimas.

Autoridades realizam trabalho de rescaldo e avaliam danos estruturais nas áreas afetadas.

Incêndios destrói casas no Campo Limpo, zona sul de São Paulo

Na manhã desta terça-feira, incêndios de grandes proporções atingiram três regiões de São Paulo. No Campo Limpo, zona sul da cidade, os bombeiros enfrentaram dificuldades devido à estrutura da comunidade para controlar as chamas que se alastraram por barracos. A rápida ação evitou uma tragédia maior. Em Osasco, um homem sofreu queimaduras em metade do corpo após outro incêndio. Já na Vila Prudente, dois carros alegóricos foram destruídos pelas chamas sob um viaduto. Não houve vítimas nesse local.

Os bombeiros continuam com o trabalho de rescaldo nas áreas afetadas para evitar novos focos e investigar as causas dos incêndios. Na Vila Prudente, a polícia foi acionada para apurar possíveis responsabilidades pelo fogo nos carros alegóricos da Escola de Samba Combinado de Sapopemba. Moradores locais foram orientados a deixar a área devido aos riscos associados ao incêndio.

As autoridades seguem avaliando os danos estruturais causados pelos incêndios para garantir a segurança das comunidades afetadas.

Assista ao vídeo - Incêndio destrói casas no Campo Limpo, zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!