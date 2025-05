Torcedores do São Paulo são atingidos por placa metálica e ficam feridos durante comemoração de gol Um homem de 49 anos e o filho dele, de 17, precisaram ser internados Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h29 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h32 ) twitter

Durante uma partida entre São Paulo e Libertad pela Copa Libertadores no estádio do Morumbi, uma placa caiu da arquibancada durante a comemoração de um gol, ferindo quatro torcedores. Entre os feridos estão um homem de 49 anos e seu filho de 17 anos, que foram levados ao hospital com ferimentos leves antes de serem transferidos para uma unidade particular.

O São Paulo anunciou que está revisando imagens para identificar os responsáveis pela queda da placa e está oferecendo suporte às vítimas. O jogo terminou empatado em 1 a 1, garantindo a classificação do São Paulo para a próxima fase da competição. A situação foi transmitida ao vivo durante o programa da RECORD.

Torcedores do São Paulo ficam feridos após placa metálica cair de arquibancada em comemoração de gol

