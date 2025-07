Integrante de quadrilha que invadia mansões é capturado em São Paulo Criminosos roubaram joias e dólares em um dos assaltos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h08 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h08 ) twitter

Suspeito de integrar quadrilha que invade mansões é preso em São Paulo

A polícia de São Paulo deteve um membro de uma quadrilha especializada em invadir mansões na cidade. O crime foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram um dos criminosos tentando arrombar a fechadura da casa e, em seguida, escalando o muro para permitir a entrada dos comparsas.

Dentro da casa, o trio tirou uma selfie antes de roubar diversos itens de valor, incluindo joias e dólares.

Durante uma ronda de rotina, a polícia abordou um suspeito em um veículo semelhante ao utilizado no crime. Com ele, foram encontrados objetos roubados, levando à sua confissão sobre a participação no furto.

As autoridades continuam as buscas para localizar e prender os demais integrantes do grupo criminoso.

