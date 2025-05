Irmãos presos por ocultar corpo do pai para ficar com aposentadoria dele Investigação apura se morte do idoso está ligada a interesses financeiros Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h50 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h50 ) twitter

Irmãos são presos no Rio acusados de ocultar cadáver do pai para continuar recebendo aposentadoria

Dois irmãos foram detidos no Rio de Janeiro sob a acusação de esconder o corpo de seu pai por cerca de seis meses, buscando manter o recebimento de sua aposentadoria. O idoso, Dario Antônio Rafaele D’Otavio, de 88 anos e natural da Itália, foi achado em avançado estado de decomposição na residência onde vivia com os filhos, em Ilha do Governador.

A polícia obteve um mandado de busca para acessar o local, encontrando o corpo no último andar da casa. Investigações estão em curso para determinar as circunstâncias da morte do idoso, assim como se os filhos, Marcelo Marchese D’Ottavio e Tania Marchese D’Ottavio, têm ligação com o falecimento.

Os presos enfrentam acusações de ocultação de cadáver, e também podem responder por estelionato previdenciário, caso comprovada a continuidade do recebimento indevido da aposentadoria do pai. A investigação policial busca elucidar se interesses financeiros motivaram o crime dos irmãos.

