Italiano é detido por cárcere privado e abuso em São Paulo André da Silva manteve mulher em cativeiro por três meses Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 12h20 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h20 )

André da Silva foi detido em São Paulo, acusado de manter uma mulher em cativeiro por três meses no bairro Campo Belo. A polícia foi acionada após uma amiga da vítima informar o caso a um policial, que contatou a delegacia da mulher. Ao chegar ao local, os agentes enfrentaram resistência do suspeito e de um pitbull.

A vítima foi encontrada no andar superior da residência, onde relatou ter sido dopada, agredida e abusada sexualmente enquanto estava inconsciente. Dentro do imóvel, os policiais encontraram um cenário de abandono, com lixo acumulado e drogas. O suspeito, que já tinha antecedentes por tráfico e violência doméstica, também é investigado por forçar garotas de programa a atos com animais.

A polícia apreendeu o celular do suspeito e busca autorização para analisar os arquivos e identificar outras possíveis vítimas. André foi autuado em flagrante e levado para a delegacia, onde nega as acusações. Ele enfrenta acusações de cárcere privado, estupro de vulnerável, lesão corporal, tráfico de drogas e pode ser acusado de maus-tratos a animais.

