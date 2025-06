Jô é solto após amigos ajudarem a quitar dívida de pensão Ex-jogador do Corinthians enfrenta dificuldades financeiras e busca revisão dos valores Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h28 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h28 ) twitter

Jô, ex-Corinthians, precisa da ajuda de amigos para quitar dívida de pensão e deixar cadeia

O ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, Jô, foi liberado após passar cinco dias preso em Guarulhos devido a atrasos no pagamento de pensão alimentícia para dois de seus filhos. A dívida foi quitada com contribuições financeiras de amigos.

Jô, pai de oito filhos, justifica a dívida afirmando que sua atual situação financeira não permite arcar com o valor determinado pela justiça. Samia Lued, mãe de um dos filhos do atleta, declarou que ele está há seis meses sem realizar pagamentos.

O valor específico da dívida não foi revelado por estar sob segredo de justiça. Jô alega que não está mais no auge da carreira e reivindica a redução dos valores que tem que pagar mensalmente aos herdeiros.

Assista ao vídeo - Jô, ex-Corinthians, precisa da ajuda de amigos para quitar dívida de pensão e deixar cadeia

