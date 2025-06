Homem é preso após ostentar picanha roubada nas redes sociais

Um homem foi preso após ser flagrado roubando uma peça de picanha e um contra-filé em um supermercado de Quatro Barras (PR). Ele usou uma cesta para disfarçar, escondendo a carne dentro da calça. No dia seguinte, ele voltou ao local para realizar outro furto. A polícia foi à casa do amigo que gravava o vídeo do churrasco planejado, e ambos foram levados à delegacia. O ladrão já estava sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. O churrasco acabou cancelado.



