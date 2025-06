Caso Larissa Manuela: mãe da menina sustenta que padrasto não é o assassino

A polícia investiga a morte de Larissa Manuela, de 10 anos, com foco em seu padrasto, Diego, que pode ser preso temporariamente. O advogado da família, Dr. Fábio Costa, informou que a prisão não ocorreu devido à falta de juízes disponíveis. Diego, que nega envolvimento, foi ouvido três vezes e entregou roupas à polícia para a perícia. Testemunhas confirmam que ele estava em casa durante parte do dia do crime, mas sua localização na manhã do assassinato ainda é questionada. O desaparecimento de uma faca e um bilhete em sua casa são elementos chave na investigação. Adenúzia, mãe de Larissa, rompeu com Diego, mas defende sua inocência.



