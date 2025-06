Jornalista volta a fazer ofensas homofóbicas após obter liberdade provisória Adriana Catarina Ramos de Oliveira volta a causar tumulto no condomínio após ser solta Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h33 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jornalista presa por ataques homofóbicos comete o mesmo crime um dia após deixar a cadeia

A jornalista Adriana Catarina Ramos de Oliveira foi inicialmente detida por realizar agressões verbais de teor homofóbico em uma cafeteria localizada em um shopping na Zona Sul de São Paulo.

Mesmo após sua liberação sob condição de permanência em São Paulo e proibição de retorno ao shopping, Adriana foi novamente acusada de agredir verbalmente os vizinhos no condomínio onde reside na Zona Oeste.

Moradores do edifício afirmaram que Adriana vive no local há apenas dois meses e já acumulou um histórico de incidentes problemáticos. Entre os relatos, consta uma agressão a uma recepcionista com sua bengala.

As filhas de Adriana já tentaram interditá-la judicialmente, citando transtorno bipolar, mas o tribunal negou o pedido baseando-se em um laudo psiquiátrico que reconheceu sua capacidade para tomar decisões pessoais.

‌



Residentes do condomínio expressaram sua preocupação e medo diante das atitudes recentes da jornalista, temendo que novos episódios de agressão possam ocorrer.

O clima entre os habitantes do prédio é de apreensão, dada a proximidade com Adriana e a incerteza sobre possíveis futuras ações da vizinha problemática.

‌



Assista ao vídeo - Jornalista presa por ataques homofóbicos comete o mesmo crime um dia após deixar a cadeia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!