Jovem é internado após comer bolinho de mandioca supostamente envenenado pela tia

A Polícia Civil investiga o caso de Lucas da Silva Santos, que está internado em estado crítico após consumir um bolinho de mandioca possivelmente envenenado com chumbinho. O alimento teria sido enviado por Cláudia Pereira dos Santos, tia do jovem e principal suspeita do crime. Lucas começou a apresentar convulsões cerca de 20 minutos após a ingestão e sofreu uma parada cardíaca.

Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde foi reanimado e entubado. Os médicos suspeitaram de envenenamento e acionaram a polícia. A perícia coletou amostras dos bolinhos na residência da vítima e da suspeita para análise.

A investigação sugere que desavenças familiares sobre questões financeiras e propriedade podem ter motivado o crime. Cláudia desapareceu após prestar depoimento inicial, mas advogados afirmam que ela deve se apresentar à polícia em breve. Lucas permanece sob cuidados médicos intensivos enquanto o caso é registrado como tentativa de homicídio.

Assista ao vídeo - Jovem é internado após comer bolinho de mandioca supostamente envenenado pela tia

