Jovem que matou os pais e o irmão combinou com a namorada de assassinar a mãe dela Mensagens revelam plano chocante em Itaperuna Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 12h47 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem que matou os pais e o irmão combinou com a namorada de assassinar a mãe dela

Um adolescente de 14 anos confessou ter assassinado seus pais e irmão de três anos em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O crime foi planejado junto com sua namorada virtual de 15 anos, que reside no Mato Grosso. As mensagens trocadas entre eles indicaram também um plano para matar a mãe dela.

A Polícia Civil descobriu o plano ao analisar as mensagens entre os adolescentes. O jovem pretendia viajar para Água Boa, Mato Grosso, para encontrar a namorada após cometer os assassinatos. A desaprovação dos pais em relação ao relacionamento motivou o crime.

Os dispositivos eletrônicos dos jovens foram apreendidos pela polícia para aprofundar as investigações. Quando confrontado pela polícia na casa da família, o adolescente confessou o crime. Ele já estava com a bagagem pronta para viajar. Ambos estão sob custódia enquanto as investigações continuam.

Assista ao vídeo - Jovem que matou os pais e o irmão combinou com a namorada de assassinar a mãe dela

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!