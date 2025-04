Jovens são atropeladas e mortas enquanto atravessavam faixa de pedestres em São Caetano do Sul (SP) Motorista admitiu excesso de velocidade; teste de álcool deu negativo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h47 ) twitter

Duas jovens morrem atropeladas enquanto atravessavam faixa de pedestres em São Caetano do Sul (SP)

Na madrugada de quinta-feira, duas jovens foram atropeladas por um carro em alta velocidade enquanto atravessavam a faixa de pedestres na avenida Goiás, em São Caetano do Sul (SP). O motorista, de 26 anos, realizou o teste de bafômetro, que deu negativo, mas admitiu estar acima da velocidade permitida. Ele prestou depoimento na delegacia e não foi preso.

As vítimas foram identificadas como Isabele e Isabela Priel, ambas com 18 anos. O motorista alegou que não viu as jovens atravessando e sua defesa pode argumentar que o semáforo estava verde no momento do acidente.

A avenida Goiás é conhecida por frequentes disputas de racha. As autoridades estão analisando imagens das câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do acidente.

