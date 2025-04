Juiz cita possível racha para manter motorista que atropelou jovens em SP preso Veículo modificado e alta velocidade são citados em decisão judicial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 14h18 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h18 ) twitter

Veículo de motorista que atropelou e matou jovens foi modificado; juiz cita participação em rachas

A Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Brendo dos Santos, acusado de atropelar e matar duas jovens em São Caetano do Sul. Durante a audiência de custódia, foi destacado que o veículo dirigido por ele tinha modificações para aumentar a potência, sugerindo participação em rachas.

As vítimas foram Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos. O juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, mencionando que o carro estava em alta velocidade no momento do acidente.

O histórico de multas do motorista, incluindo quatro por excesso de velocidade, reforça a acusação de direção imprudente. Testemunhas relataram que o carro trafegava a mais de 120 km/h na ocasião do acidente.

