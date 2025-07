Líder espiritual condenado por abuso é capturado em São Paulo Suspeito estava foragido desde 2021 e foi preso após denúncia anônima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h10 ) twitter

Homem condenado por abusar de seis mulheres é preso em SP após quatro anos foragido

Heraldo Lopes Guimarães, conhecido como Pai Guimarães, foi preso na zona leste de São Paulo após estar foragido desde 2021.

Acusado de abusar sexualmente de seis mulheres, incluindo menores de idade, ele foi encontrado caminhando pela rua de casa após uma denúncia anônima à Polícia Militar.

Os abusos ocorreram no terreiro que ele comandava no bairro do Ipiranga, zona sul da cidade. As vítimas relataram que foram enganadas sob pretexto de doutrinas espirituais.

Durante as investigações, o advogado de Guimarães alegou que as acusações eram fruto de uma vingança orquestrada por uma ex-companheira. As vítimas continuam buscando justiça e esperam que o caso não caia no esquecimento.

