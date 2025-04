Mãe entra em pânico ao ver filho em brinquedo radical; vídeo viraliza Roberta Vaz expressou desespero enquanto Gabriel, de 17 anos, estava em atração radical Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 12h34 (Atualizado em 24/04/2025 - 12h34 ) twitter

Mãe mostra desespero ao ver filho em brinquedo radical e viraliza nas redes

Durante um dia de lazer em um parque de diversões, Roberta Vaz foi filmada em desespero enquanto seu filho Gabriel, de 17 anos, se aventurava em um brinquedo radical. Apesar dos gritos preocupados da mãe para que ele parasse com a diversão, Gabriel inicialmente se divertia. No entanto, ao perceber a seriedade da preocupação materna, ele decidiu parar com as brincadeiras.

O vídeo capturando essa cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Gabriel estava acompanhado de seu amigo Lucas e sua irmã Isa no momento do ocorrido. Roberta temeu pelo bem-estar do filho após ele dizer “mãe, eu te amo”, interpretando como uma possível despedida antes de subir no brinquedo. Embora Gabriel tenha sentido receio durante a experiência, ele interrompeu suas brincadeiras ao notar a angústia de sua mãe.

A viralização do vídeo gerou discussões online sobre as emoções envolvidas em situações semelhantes. Apesar do susto inicial, todos ficaram aliviados com o desfecho seguro.

Assista em vídeo - Mãe mostra desespero ao ver filho em brinquedo radical e viraliza nas redes

