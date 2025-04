Mãe muda versão sobre desaparecimento de bebê em Alagoas e se torna suspeita Buscas por Ana Beatriz contam com cães farejadores em Novo Lino Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 13h20 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h20 ) twitter

Mãe que relatou sequestro da filha em Alagoas muda de versão cinco vezes e passa a ser suspeita

A mãe de Ana Beatriz, um bebê de apenas 15 dias desaparecido em Novo Lino, Alagoas, alterou seu depoimento sobre o caso cinco vezes, tornando-se uma das suspeitas na investigação. A criança ainda não foi encontrada, enquanto as buscas continuam intensamente na região.

Inicialmente, a mãe relatou que a filha havia sido sequestrada por um grupo armado em um carro preto, mas essa versão não foi confirmada por testemunhas. Após ser confrontada pela polícia, ela negou a existência do veículo e das pessoas envolvidas no suposto sequestro.

O pai da criança estava em São Paulo quando soube do desaparecimento e expressou seu desejo de encontrar a filha. Em resposta à falta de informações concretas, familiares e amigos protestaram na BR-101, exigindo esclarecimentos sobre o paradeiro da menina.

As autoridades locais estão colaborando com o corpo de bombeiros nas buscas, utilizando cães farejadores para tentar localizar Ana Beatriz. As investigações prosseguem para elucidar as circunstâncias do desaparecimento e verificar as múltiplas versões apresentadas pela mãe.

