MC Poze do Rodo é liberado sob tumulto no Rio

Soltura do MC Poze do Rodo tem apoio de multidão e confusão com a polícia no Rio

O cantor MC Poze do Rodo foi solto de uma penitenciária no Rio de Janeiro após suspeitas de apologia ao crime. Sua saída atraiu uma grande multidão de fãs e familiares, gerando confrontos com a polícia que usou spray de pimenta e balas de borracha para controlar a situação.

Durante o evento, o rapper Oruam, amigo de MC Poze, subiu em um ônibus causando ainda mais tumulto. MC Poze declarou ser um trabalhador e artista, negando qualquer envolvimento com atividades criminosas. A polícia continua investigando possíveis ligações de artistas com organizações criminosas.

