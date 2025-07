Médica investigada por destruição de provas em assassinato em Mato Grosso Polícia busca dados apagados no celular da vítima Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 13h08 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h08 ) twitter

Polícia investiga o que foi apagado do celular do amante de médica morto em Mato Grosso

A polícia investiga a médica Sabrina Fernandes por suposta destruição de provas no caso do assassinato de Ivan em Sorriso, Mato Grosso.

Com autorização judicial, buscam-se dados apagados do celular de Ivan para entender a dinâmica do crime. Sabrina nega envolvimento amoroso ou criminal com Ivan e afirma que as acusações são infundadas.

Após Ivan ser hospitalizado, Sabrina teria apagado informações cruciais do celular dele, mantendo-o por três dias antes de devolvê-lo à família. A defesa de Sabrina diz que ela foi enganada pelo ex-marido Gabriel Taca, preso como mandante do assassinato.

A operação Inimigo Íntimo resultou na prisão de Gabriel Taca e um comerciante acusado de matar Ivan com facadas em uma simulação de briga de bar.

‌



A Justiça analisa os dados apagados para esclarecer a extensão da destruição de provas enquanto as investigações continuam para desvendar o plano por trás do crime e o papel dos envolvidos.

