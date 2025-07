Médica ligada ao Bando da Degola é presa em Belo Horizonte Gabriela foi capturada após investigações da polícia militar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h53 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h53 ) twitter

Médica que participou da morte de empresários é presa em Belo Horizonte (MG)

Gabriela Correia Ferreira da Costa, médica de 42 anos, foi presa em Belo Horizonte após permanecer foragida desde 2022. Ela foi condenada a 46 anos de prisão por envolvimento na morte dos empresários Fabiano Ferreira Moura e Raider Santos Rodrigues em 2010.

Durante o período em que esteve foragida, Gabriela continuou exercendo a medicina em um consultório virtual em seu apartamento.

A captura ocorreu após investigações conduzidas pelo setor de inteligência da polícia militar. No momento da prisão, Gabriela não resistiu e comentou estar ciente do mandado de prisão em aberto, mencionando que contava com cinco advogados. Além dela, outras sete pessoas foram condenadas pelos mesmos crimes.

Os crimes ocorreram em um apartamento no bairro Sion, onde os empresários foram mortos. Após os assassinatos, os corpos foram transportados para Nova Lima e desovados.

As vítimas estavam envolvidas em atividades ilícitas que motivaram a extorsão pelo bando. Gabriela foi levada à Central de Flagrantes do Barreiro e depois transferida para o sistema prisional.

