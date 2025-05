Médico é investigado por importunação sexual em Fortaleza Mulher denuncia toque inapropriado em loja de conveniência Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h42 ) twitter

Mulher denuncia médico ginecologista por importunação sexual em loja de conveniência

Uma mulher denunciou um caso de importunação sexual ocorrido em uma loja de conveniência em Fortaleza.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um médico ginecologista tocou a mulher enquanto ela deixava o estabelecimento. A polícia identificou o suspeito, mas sua identidade não foi divulgada.

O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da mulher, e a Justiça solicitou investigações adicionais após a conclusão do inquérito inicial. A defesa do médico afirma que não houve intenção sexual no contato. As autoridades continuam analisando as imagens para prosseguir com a investigação.

Assista em vídeo - Mulher denuncia médico ginecologista por importunação sexual em loja de conveniência

