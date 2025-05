Médico preso suspeito de matar a mulher pode ter envenenado atambém a própria irmã Mãe de Luiz Antonio Guarnica também foi implicada na morte da nora Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h41 ) twitter

Médico preso suspeito de matar a mulher pode ter envenenado também a própria irmã

A polícia em São Paulo solicitou a exumação do corpo da irmã do médico Luiz Antonio Garnica após suspeitas de que ele pode ser sido envenenada . Garnica é acusado de matar sua esposa, Larissa Rodrigues, professora de Pilates, com chumbinho em Ribeirão Preto.

A morte da irmã foi inicialmente registrada como infarto em fevereiro, mas levanta dúvidas devido à ausência de problemas de saúde.

A investigação avançou após interceptações telefônicas entre a mãe de Garnica e uma amiga mencionarem substâncias suspeitas.

Garnica foi preso em seu consultório, e sua mãe também está detida. Ambos aguardam audiência de custódia e podem enfrentar acusações pelas mortes de Larissa e da irmã do médico. As autoridades continuam acompanhando o caso que pode ter novos desdobramentos.

Assista em vídeo - Médico preso suspeito de matar a mulher pode ter envenenado também a própria irmã

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!