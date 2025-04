Menino cadeirante não consegue ir à escola por falta de transporte adaptado Família de Lucas luta por direito à educação inclusiva em Santo André Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 12h57 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menino de 12 anos não consegue ir à escola por falta de transporte adaptado

Lucas, um estudante cadeirante de 12 anos, enfrenta dificuldades para frequentar a escola em Santo André devido à falta de transporte adaptado. Sua família encontrou uma escola acessível e realizou a matrícula, mas ainda aguarda o transporte prometido pelo Estado.

A mãe de Lucas ressalta a dificuldade em encontrar escolas preparadas para alunos com deficiência. Apesar do esforço para garantir uma vaga, o transporte essencial para a locomoção do filho não foi disponibilizado. A família procurou a Defensoria Pública, mas não obteve solução.

A diretoria de ensino local reconhece a demora no atendimento e informa que solicitou urgentemente o serviço de transporte à EMTU. Garantem que o conteúdo pedagógico perdido será reposto.

Enquanto isso, Lucas sente falta dos colegas e preocupa-se com o aprendizado perdido, já considerando futuras carreiras como advogado ou desenhista. A mãe clama pelo respeito ao direito à educação do filho.

‌



Assista em vídeo - Menino de 12 anos não consegue ir à escola por falta de transporte adaptado

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!