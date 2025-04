Homem mata ex-mulher com 12 facadas em frente a parquinho infantil no Paraná

Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido em frente a um parquinho infantil em Mangueirinha, no Paraná. Nove crianças brincavam no local no momento do crime.



Ela foi socorrida, mas não sobreviveu aos ferimentos. O suspeito fugiu, mas foi preso em flagrante. A faca do crime não foi encontrada, e a polícia suspeita que o motivo tenha sido uma suposta traição.



