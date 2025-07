Menino de 13 anos tem cueca retirada à força em escola na zona leste de São Paulo Adolescente é alvo de 'cuecão', ação registrada em vídeo e compartilhada online Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Colegas retiram à força cueca de menino de 13 anos em escola de São Paulo

Na zona leste de São Paulo, um menino de 13 anos foi vítima de uma agressão cruel conhecida como “cuecão”. Três adolescentes abordaram o menino no bairro de Ermelino Matarazzo; dois puxaram sua peça íntima até rasgá-la enquanto um terceiro filmava. O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais.

Após o incidente, os agressores foram até a casa do menino, jogaram sua cueca arrancada na garagem e ameaçaram repetir o ataque. A situação deixou o adolescente com medo de sair de casa ou ir à escola novamente.

Kelly, avó do garoto, expressou profunda indignação e preocupação com o ocorrido. Ela destacou que seu neto não conhecia os agressores e pediu aos pais que orientem seus filhos sobre as consequências dessas ações violentas.

A família está considerando denunciar o caso à polícia devido ao impacto emocional causado no menino.

‌



Assista ao vídeo - Colegas retiram à força cueca de menino de 13 anos em escola de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!