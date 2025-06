Menino de três anos morre após ser atropelado em São Paulo Família critica demora no atendimento médico e doa órgãos do filho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h34 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h34 ) twitter

Menino de 3 anos corre para a rua, é atropelado e morre em São Paulo

Henry Trevino Souza, de três anos, faleceu após ser atropelado em São Paulo. Ele estava com o pai em um bar quando correu para a rua e foi atingido por um carro. A motorista parou para ajudar e levou Henry ao hospital. No entanto, a família critica a demora na transferência para uma unidade adequada e a falta de equipamentos médicos essenciais no local inicial.

O acidente ocorreu quando Henry saiu correndo do bar e foi atingido por um veículo. A motorista não viu o menino a tempo, mas parou para prestar socorro. No hospital inicial, não havia um tomógrafo ou neurocirurgião disponível, o que foi crucial para o desfecho trágico.

Henry foi transferido para outro hospital apenas no dia seguinte, onde aguardou por mais de 24 horas para ser operado devido à indisponibilidade de neurocirurgiões. Após a cirurgia, ele não resistiu. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a transferência ocorreu assim que houve vaga no hospital de referência.

A família decidiu doar os órgãos de Henry na esperança de salvar outras vidas. A Secretaria de Segurança Pública está adotando medidas para esclarecer o caso.

