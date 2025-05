Modelo que disse ter tido caso com Neymar reclama da cela onde está presa Nayara Macedo foi detida por vender cosméticos falsificados e gravou vídeo sobre condições precárias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h02 ) twitter

Modelo que disse ter tido caso com Neymar reclama da cela em que está presa

Nayara Macedo, também conhecida nas redes sociais como Any Awada, foi presa em Itaquaquecetuba, São Paulo, acusada de vender cosméticos falsificados. Em um vídeo divulgado online, Nayara expressa sua insatisfação com as condições da cela onde está detida.

A gravação mostra a superlotação e as condições inadequadas para as detentas, incluindo uma colega grávida. O vídeo gerou grande repercussão nas redes sociais. A defesa de Nayara entrou com um pedido para melhorar as condições de sua detenção.

A presença de um celular na cela levantou questões sobre a segurança na prisão.

