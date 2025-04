Moradores da Pompeia pedem semáforo para cruzamento perigoso Trecho registra acidentes frequentes na capital paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores criam até calendário para monitorar acidentes em cruzamento da zona oeste de São Paulo

Os moradores do bairro Pompeia, na zona oeste de São Paulo, enfrentam dificuldades devido aos constantes acidentes no cruzamento das ruas Ministro Ferreira Alves e Doutor Augusto de Miranda. A comunidade local tem solicitado a instalação de um semáforo para reduzir as colisões frequentes.

Carla, envolvida em um dos acidentes, relatou que seu carro foi atingido por um motociclista em alta velocidade. “Estava voltando do shopping quando o motoboy em alta velocidade atingiu nosso carro”, disse ela. Os moradores afirmam que a falta de respeito à sinalização contribui para a alta taxa de colisões.

A CET informou que a Rua Ministro Ferreira Alves é preferencial no cruzamento e que há projetos em andamento para melhorar a sinalização. Enquanto aguardam as mudanças, os moradores continuam a pedir medidas urgentes. “Todo final de semana há acidentes”, diz Maria Lúcia, residente na área há 54 anos e teme até ir à padaria do bairro.

Assista em vídeo - Moradores criam até calendário para monitorar acidentes em cruzamento da zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!