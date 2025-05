Moradores de Mauá acusam Guarda Civil de agressão em abordagem Comandante da GCM defende ação como resposta a ataque Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h48 ) twitter

Moradores reclamam de ação violenta da guarda civil em Mauá (SP)

No Jardim Zaira, em Mauá, moradores acusam a Guarda Civil Metropolitana de usar força excessiva durante uma abordagem após denúncia de perturbação do sossego. Testemunhas afirmam que a ação resultou em ferimentos em algumas pessoas presentes no local.

A situação começou com uma queixa de barulho em frente a um bar, onde a presença da Guarda Civil foi solicitada. Moradores alegam que os guardas agiram sem justificativa aparente. Durante a ação, um homem foi rendido e houve tentativa de impedi-lo de ser levado à delegacia, intensificando a resposta dos agentes.

O comandante da Guarda Civil de Mauá afirma que a equipe foi atacada ao tentar restaurar a ordem pública. Segundo ele, a presença da guarda foi uma resposta à solicitação dos próprios moradores para conter a bagunça.

Além do incidente específico, moradores relatam que a Guarda Civil frequentemente realiza operações noturnas na região, obrigando comerciantes a fecharem seus estabelecimentos fora do horário estipulado pela lei do silêncio.

Até o momento, não há registros de boletim de ocorrência sobre o caso, e a Secretaria de Segurança Pública não comentou as alegações.

Assista em vídeo - Moradores reclamam de ação violenta da guarda civil em Mauá (SP)

